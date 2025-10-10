Acun Meğer Turnayı Gözünden Vurmuş! ‘Bu Oyuncuya Dikkat Edin’ Demişti: Ayın Oyuncusu Seçildi

Fenerbahçe görevinden istifa eden Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie, İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Daha önce Ilıcalı’nın ‘Bu oyuncuya dikkat edin’ demesi tekrardan gündem oldu. Sezon başında Las Palmas'tan transfer edilen Mcburnie, gösterdiği performansla büyük alkış topluyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Ilıcalı’nın aylar öncesinde söylediği sözler ise tekrar gündem oldu.

ACUN ILICALI TURNAYI GÖZÜNDEN VURMUŞ! AYLAR ÖNCESİNDEN SÖYLEMİŞTİ

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye 29 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettikten sonra "Bu isme dikkat edin" diye açıklama yapmıştı.

11 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU

Oliver Mcburnie gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu haline geldi. 2,5 milyon Euro değere sahip İskoç golcü, oynadığı 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

