Beşiktaş'ta 'Gençlerbirliği' Hazırlığı Tam Gaz!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alan oyunları, sürat çalışmaları ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Başkan Serdal Adalı’nın da izlediği basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

