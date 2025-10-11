A Millilerin 11’i Açıklandı... Ferdi Sürprizi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Bulgaristan’la karşılaşacak. Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella’nın ilk 11 tercihi belli oldu. Saat 21.45’te Vasil Levski Ulusal Stadı’nda oynanacak maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Montella, sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu’nu yeniden ilk 11’e dahil etti.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız.

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Marin Petkov, Lukas Petkov, Chochev, Kirilov ve Nikolov.

Kaynak: Haber Merkezi