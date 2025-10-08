Kritik Maçın Biletleri Satışa Çıktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri genel satışa açıldı. Kritik maçın en ucuz bileti 900 TL oldu.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye’nin 14 Ekim’de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri genel satışa açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabileceği kaydedildi.

Kritik maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2.500 lira

Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira

Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira

Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira

Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira

Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira

Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira

Kuzey alt: 900 lira

Güney alt: 900 lira

Kuzey üst: 900 lira

Güney üst: 900 lira

Kaynak: AA

Kaynak: AA

