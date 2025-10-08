Kritik Maçın Biletleri Satışa Çıktı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri genel satışa açıldı. Kritik maçın en ucuz bileti 900 TL oldu.
FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye’nin 14 Ekim’de Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri genel satışa açıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabileceği kaydedildi.
Kritik maçın bilet fiyatları ise şöyle:
Batı alt orta bloklar: 2.500 lira
Doğu alt orta bloklar: 2.000 lira
Batı alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu alt köşe bloklar: 1.750 lira
Doğu üst orta bloklar: 1.500 lira
Batı üst köşe bloklar: 1.250 lira
Doğu üst köşe bloklar: 1.250 lira
Kuzey alt: 900 lira
Güney alt: 900 lira
Kuzey üst: 900 lira
Güney üst: 900 lira
Kaynak: AA
Son Güncelleme: