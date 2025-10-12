Yürekler Ağza Geldi! Osimhen ve Ndidi Ölümden Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aralarında Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi’nin de bulunduğu Nijerya Milli Futbol Takımı kafilesini taşıyan uçak, ön camında oluşan çatlak nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Nijerya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, kafilenin FIFA Dünya Kupası eleme maçı için Benin’e gitmek üzere yola çıktığı ancak kalkıştan kısa süre sonra uçağın ön camının çatladığı belirtildi.

Pilotun soğukkanlı bir şekilde davranarak uçağı Angola’nın Luanda Havalimanı’na güvenli şekilde indirdiği bildirildi. Federasyon, kafilenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve yeni uçuş planlamasının yapıldığını açıkladı. Beşiktaş ve Galatasaray, oyuncuları için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi