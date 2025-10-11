Fenerbahçe'de Jhon Duran Müjdesi: Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu ve Başkan Saran'a Söz Verdi!

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Jhon Duran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’la yaptığı kritik zirvede geleceğine dair önemli bir söz verdi. Toplu çalışmalara başlayan 21 yaşındaki forvet, 19 Ekim’deki Karagümrük maçını işaret etti.

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımından ayrı kalan ve beklenenin altında kalan performansı eleştirilen Kolombiyalı golcü Jhon Duran cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımından kiralık olarak transfer edilen Duran'ın, 44 gün süren sakatlık sürecinin ardından nihayet topla çalışmalara başlaması, camiada heyecan yarattı.

SARAN'LA GÖRÜŞME SONRASI BAŞARI SÖZÜ

Gündeme bomba gibi düşen bir diğer gelişme ise, Jhon Duran'ın bizzat Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirmesi oldu. Sabah gazetesinin haberine göre; Başkan Saran'ın yakından ilgilendiği genç oyuncu, bu görüşmede çarpıcı bir söz verdi. Duran, Başkan Saran'a, "Elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek takıma katkı sağlama ve başarılı olma konusundaki kararlılığını net bir şekilde ifade etti.

DÖNÜŞ TARİHİ NETLEŞİYOR: 19 EKİM

Bireysel idmanlarının ardından topla antrenmanlara geçiş yapan 21 yaşındaki forvetin, geri dönüş tarihi de büyük ölçüde belli oldu. Fiziksel ve mental olarak kendini hazır hisseden Jhon Duran'ın, Süper Lig'de 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada sahadaki yerini almayı hedeflediği belirtildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da yakından takip ettiği Duran'ın, antrenmanlardaki yüksek performansı ve takıma olan tam konsantrasyonu dikkat çekiyor.

