Eczacıbaşı Dynavit, Sezonu Yeni Evinde Açıyor

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında yeni evinde Kuzeyboru’yu konuk edecek. Karşılaşma, 12 Ekim Pazar günü, saat 15.00’de başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk haftasına yeni evinde başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu beyazlı ekip, günü tek idmanla tamamladı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru ile karşılaşacak. Turuncu-beyazlıların yeni evinde oynanancak karşılaşma 12 Ekim Pazar günü, saat 15.00’de başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: İHA

