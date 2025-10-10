Fenerbahçe'de Kritik Tedesco Kararı! Oyuncular, Saran'ı İkna Etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, futbolcularla yaptığı toplantının ardından Tedesco'yla yola devam etme kararı aldı. Oyuncuların teknik direktörlerinden duyduğu memnuniyet, Aykut Kocaman ihtimalini gündemden düşürdü.

Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik kadro konusunda beklenen karar çıktı. Başkan Sadettin Saran, yapılan iç değerlendirmelerin ardından Domenico Tedesco'yla yola devam etme kararı aldı. Milliyet’in haberine göre, bir süredir takımın başına Aykut Kocaman’ın getirilmesi düşünülüyordu ancak bu fikir oyuncuların Tedesco hakkındaki olumlu geri bildirimleri sonrası rafa kaldırıldı.

OYUNCULARIN YORUMU İKNA ETTİ

Futbolcuların, antrenman temposu ve iletişim tarzı nedeniyle Tedesco’dan memnun olduklarını dile getirdikleri, bu görüşlerin Saran’ın kararında belirleyici olduğu ifade edildi. Öte yandan, Tedesco’nun da Fenerbahçe’de kalmak istediği ve bu doğrultuda yoğun şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Sadettin Saran
