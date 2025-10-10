Galatasaray, Başakşehir Maçına Haızrlanıyor
Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de de idman yapacak.
Lider Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki ayrı sahada çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla maç hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA