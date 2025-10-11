Galatasaray'a Müjdeli Haber: Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı bulunan Jakobs’tan müjdeli haber geldi. Jakobs, sakatlığı nedeniyle Senegal milli takımının kadrosuna alınmamıştı. Deneyimli futbolcunun sahalara döneceği maç belli oldu.

Futbolcuların 4 günlük iznin ardından top başı yaptığı Galatasaray’da Singo’nun tedavisi sürerken, hafif sakatlığı bulunan Jakobs ve Kaan Ayhan ise çalışmalarına takımdan ayrı devam ediyor.

Sabah’ın aktardığına göre, Jakobs’un milli aranın ardından Başakşehir maçında takıma katılabileceği belirtildi. Jakobs bu sezon 10 maçta forma giyerken hiç gol ve asist katkısı verememişti.

Kaynak: Haber Merkezi