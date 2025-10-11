Galatasaray'a Müjdeli Haber: Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Jakobs'tan müjdeli haber geldi. Senegalli yıldızın sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

Son Güncelleme:
Galatasaray'a Müjdeli Haber: Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı bulunan Jakobs’tan müjdeli haber geldi. Jakobs, sakatlığı nedeniyle Senegal milli takımının kadrosuna alınmamıştı. Deneyimli futbolcunun sahalara döneceği maç belli oldu.

Futbolcuların 4 günlük iznin ardından top başı yaptığı Galatasaray’da Singo’nun tedavisi sürerken, hafif sakatlığı bulunan Jakobs ve Kaan Ayhan ise çalışmalarına takımdan ayrı devam ediyor.

Sabah’ın aktardığına göre, Jakobs’un milli aranın ardından Başakşehir maçında takıma katılabileceği belirtildi. Jakobs bu sezon 10 maçta forma giyerken hiç gol ve asist katkısı verememişti.

Galatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı! Milli Ara Sonrası Deplasman VaktiGalatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı! Milli Ara Sonrası Deplasman VaktiSpor
Galatasaray'daki 'Nutella' Krizinin Perde Arkası: Alman Basını İlkay Gündoğan'ı YazdıGalatasaray'daki 'Nutella' Krizinin Perde Arkası: Alman Basını İlkay Gündoğan'ı YazdıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Galatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı! Milli Ara Sonrası Deplasman Vakti Galatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı! Milli Ara Sonrası Deplasman Vakti
'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var 'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var
Trabzonspor, Rize Deplasmanına Hazırlanıyor Trabzonspor, Rize Deplasmanına Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak Beyaz Eşya Devinde Deprem: 2 Fabrikasını Birden Kapatıyor! 1.400 Kişi İşsiz Kalacak
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?