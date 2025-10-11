Galatasaray'daki 'Nutella' Krizinin Perde Arkası: Alman Basını İlkay Gündoğan'ı Yazdı

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray tesislerinde Nutella'yı görünce çıldırmasının ardından, Alman basınında İlkay'la ilgili dikkat çeken bir yazı yer aldı. İlkay'In beslenme alışkanlıkları masaya yatırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye basınında çıkan ‘Galatasaray’da ‘nutella’ krizi’ haberlerinin perde arkası olarak gösterilebilecek bir detay Alman basınında yer aldı.

Almanya’nın kökülü gazetelerinden Bild, Galatasaray’ın 35 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan’ın sırrını yazdı.

Haberde İlkay Gündoğan’ın beslenme alışkanlıklarında yıllardır net kuralları olduğu kaydedilirlen, yıldız ismin şekeri hayatından çıkardığı kaydedildi.

Akşam saatlerinden sonra yemek yemediği ve maç günlerinde ise sadece az miktarda karbonhidratlı besinler yediği kaydedilirken, sadece su ve çay içtiği belirtidi.

TESİSLERDE NUTELLA’YI GÖRÜNCE ÇILDIRMIŞTI

İlkay Gündoğan, Galatasaray’ın Kemerburgaz Tesisleri’nde ‘Nutella’yı görünce çileden çıkmıştı.

İlkay’ın tepkisinin ardından Nutella apar topar tesislerden kaldırılmıştı.

