Trabzonspor, Rize Deplasmanına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün de devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke, yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun devam etti. Trabzonspor, antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yaptı.

Pas çalışması ve dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanını tamamlayan Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

