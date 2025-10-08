TFF Resmen Açıkladı! A Milli Takım’da Kritik Maç Öncesi Deprem: Yıldız Futbolcu Antrenmana Katılmadı

A Milli Futbol Takımı’nda Bulgaristan ile Gürcistan maçı hazırlıkları devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. TFF resmen açıkladı. Yıldız futbolcu antrenmanlara katılmadı. İşte o isim ve detaylar haberimizde…

TFF Resmen Açıkladı! A Milli Takım’da Kritik Maç Öncesi Deprem: Yıldız Futbolcu Antrenmana Katılmadı
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız, 11 Ekim’de Bulgaristan ile deplasmanda 14 Ekim’de ise Gürcistan ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Montella yönetiminde çalışmalarına devam eden Milli Takım’dan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu antrenmanlara katılmadı.

BULGARİSTAN VE GURCİSTAN MAÇININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kritik iki mücadele öncesi TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen milliler çalışmalara başladı. TFF’den yapılan açıklamaya göre salonda başlayan hazırlıklar taktik çalışmayla sona erdi.

UĞURCAN ÇAKIR ANTRENMANLARA KATILMADI

Ay-yıldızlılarda Barış Alper Yılmaz, kampa bugün dahil olurken Berke Özer de sakatlığını atlatarak takınla çalıştı. Uğurcan Çakır ise antrenmana katılmadı.

Hazırlıkları TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yerinden takip etti.

