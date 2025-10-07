Potanın Perileri'nin Rakipleri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri açıklandı. İsviçre’nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimine göre, Türkiye C Grubu’nda mücadele edecek. Milliler, Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya'yla aynı grupta yer aldı.

Elemeler, 11-17 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ev sahipliğiyse dört farklı şehirde yapılacak: İstanbul, Lyon-Villeurbanne (Fransa), San Juan (Porto Riko) ve Wuhan (Çin). Türkiye’nin maçlarına İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

GRUP DAĞILILIMLARI

A Grubu (Wuhan): Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin

B Grubu (San Juan): Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya

C Grubu (İstanbul): Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya

D Grubu (Lyon-Villeurbanne): Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya

ELEMENİN FORMATI

Turnuvada toplam 24 takım yer alacak. Ev sahibi Almanya'yla birlikte, kıta şampiyonlukları sayesinde Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD doğrudan Dünya Kupası biletini aldı. Kalan 11 kontenjan, mart ayında yapılacak bu elemelerde belirlenecek. Her takım 5 maç oynayacak; gruplarında ilk 3 sırayı alan ülkeler 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Ev sahibi Almanya’nın grubunda ise Almanya, kıta şampiyonu ve en iyi 2 takım finallere gidecek. Dünya Kupası, 4 Eylül 2026’da Almanya’nın başkenti Berlin’de başlayacak.

Kaynak: AA