Galatasaray'da 'Başakşehir' Hazırlığı! Milli Ara Sonrası Deplasman Vakti
Galatasaray, milli ara dönüşü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. 8’e 2 pas çalışması ve dar alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, 13 Ekim Pazartesi günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
