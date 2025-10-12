Kalbinin Sesini Dinleyen Genç Yetenek! Almanya'da Doğan Can Uzun'un Türkiye Serüveni

Almanya'da doğan ve orada yetişen Türk Futbolcu Can Uzun, dün akşam Bulgaristan karşısında kısa sürede de olsa şov yaptı. Performansıyla hem adını Avrupa'da sık sık duyuran hem de A Milli Takım'da gösterdiği başarıyla adından sıkça söz ettiren Can Uzun'un Türkiye serüveni merak konusu oldu. Peki Can Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Uzun hangi takımlarda oynadı? Can Uzun A Milli Takım'ı nasıl seçti? İşte tüm detaylar haberimizde...

Orta saha mevkisinde oynayan Can Yılmaz Uzun, 2024 yılında Nürnberg'den Eintracht Frankfurt'a transfer olarak büyük sıçrama yaptı. Burada performansının üstüne koyan Uzun, Avrupa'nın en gözde futbolcularından biri oldu. Milli takım seçiminde 'Kalbimin sesini dinledim' diyerek A Milli Takım'ı seçen Uzun, dün akşamki Bulgaristan performansıyla Türk seyircileri adeta mest etti. Peki Can Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? Can Uzun hangi takımlarda oynadı? İşte genç yetenek Can Uzun'la ilgili tüm bilinmeyenler!

NÜRNBERG ALTYAPISINDAN PARLAYAN YILDIZ

Uzun, futbol kariyerine Almanya’nın köklü kulüplerinden Nürnberg’in altyapısında başladı. Alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla teknik ekibin beğenisini kazanan genç futbolcu, kısa süre içinde FC Nürnberg II takımına yükseldi. Regionalliga Bayern’de forma giydiği dönemde gösterdiği başarılı performans, onu kulübün A takımına taşıdı.

Kalbinin Sesini Dinleyen Genç Yetenek! Almanya'da Doğan Can Uzun'un Türkiye Serüveni - Resim : 1
Can Uzun kimdir, hangi takımlarda forma giydi?

Can Uzun, 2023-24 sezonunda Nürnberg’in A takım kadrosunda yer aldı ve 2. Bundesliga’da 12 lig maçına çıktı. Ayrıca Almanya Kupası’nda da forma şansı buldu. Takımın orta sahasında oyun kurucu rolü üstlenen Uzun, top tekniği ve pas kabiliyetiyle ön plana çıktı. Nürnberg formasıyla sergilediği performans, onu kısa sürede üst lig ekiplerinin transfer listesine taşıdı.

EINTRACHT FRANKFURT DÖNEMİ

2024 yazında Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, genç yetenek Can Uzun’u kadrosuna kattı. Bu transfer, Türk futbol kamuoyunda da geniş yankı buldu. Frankfurt formasıyla Bundesliga’da mücadele eden Uzun, kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Takımında orta sahada görev yapan genç futbolcu, hem hücum hem de savunma yönüyle dikkat çeken bir oyun tarzına sahip.

A MİLLİ TAKIM'I SEÇME KARARI ALDI

Almanya doğumlu olmasına rağmen Can Uzun, uluslararası düzeyde Türkiye’yi tercih etti. Genç yaş kategorilerinde Türkiye millî takımı forması giyen Uzun, hem U17 hem de U19 seviyelerinde görev aldı. A millî takım seviyesinde de geleceğin önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.

Kalbinin Sesini Dinleyen Genç Yetenek! Almanya'da Doğan Can Uzun'un Türkiye Serüveni - Resim : 2

CAN UZUN’UN OYNADIĞI TAKIMLAR

Nürnberg altyapısı
FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern – 4 maç)
FC Nürnberg (2. Bundesliga – 12 maç + ulusal kupa karşılaşmaları)
Eintracht Frankfurt (2024-25 sezonu itibarıyla)

