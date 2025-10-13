Zeki Demirkubuz Açıkladı, Güneş'in Yolu Beşiktaş'a Nasıl Düştü?

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Trabzonspor efsanesi Şenol Güneş'in Beşiktaş'a nasıl teknik direktör olduğunu anlattı. Demirkubuz, "Şenol Hoca çıldırdı ve tribüne yollandı. Normalde numaralı tribün biraz mesafeli olur, bazen serttir ama o gün çocuklar ve taraftarlar hocayı aralarına aldılar, oturttular" diyerek bu gelişmenin Güneş'le Beşiktaş'ın kesişen kaderi olduğunu belirtti.

Fanatik Beşiktaşlılığı ile de bilinen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Socrates isimli Youtube kanalına konuk oldu. Demirkubuz, burada futbolla ilgili de konuşurken, Beşiktaş ile Trabzonspor’un efsane ismi Şenol Güneş’in yollarının nasıl kesiştiğini anlattı.

Zeki Demirkubuz Açıkladı, Güneş'in Yolu Beşiktaş'a Nasıl Düştü? - Resim : 1
Zeki Demirkubuz, Socrastes'de Erman Yaşar ve Mehmet Demirkol'un konuğu oldu.

Şenol Güneş’in Beşiktaş’a gelme hikayesinin başlangıcısın bir Trabzonspor maçı olduğunu öne süren Demirkubuz, “Şenol Hoca Trabzon’un başında İnönü’ye gelmişti; eski İnönü’de benim en keyif aldığım maçlardan biriydi. Karşımda her şeyiyle bir takım duygusu olan ve saygı duyduğum bir Trabzonspor vardı. Bunu sadece Şenol Hoca için söylemiyorum, gerçekten öyle hissediyordum.

O maçta kalemizde Rüştü vardı. Ceza sahasının dışında haksız yere kırmızı kart gördü, aslında topa eli değmemişti. 15-20 dakika sonra Trabzonspor’un genç oyuncusu Barış Memiş’i de attılar. Stat 10 dakika boyunca hakemi protesto etti, öyle bir gerginlik vardı ki…” ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YOLU BEŞİKTAŞ'A NASIL DÜŞTÜ?

Demirkubuz sözlerinin devamında Şenol Güneş’in tribüne yollanmasının sonuçlarını ise şöyle anlattı:

Şenol Hoca çıldırdı ve tribüne yollandı. Normalde numaralı tribün biraz mesafeli olur, bazen serttir ama o gün çocuklar ve taraftarlar hocayı aralarına aldılar, oturttular.

İşte o maç, Şenol Hoca’nın Beşiktaş’a gelmesinin başlangıcı oldu.”

Kaynak: Haber Merkezi

ÇOK OKUNANLAR
