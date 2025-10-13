Sergen Yalçın’ın Lüks Aracında Yakalanmıştı! Özge Ertoz’dan Bomba Paylaşım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumartesi günü Etilerde ünlü bir mekanın çıkışında görüntülenen Sergen Yalçın’ın lüks aracının ön koltuğunda iki kadınla beraber yolculuk etmesi sosyal medyada viral oldu. O anlar gündemdeki yerini korurken araçta bulunan Özge Ertoz’dan bomba bir paylaşım geldi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI BOMBA PAYLAŞIM: ‘SERGENELLAM’

O görüntülerin çok konuşulmasının ardından araçta bulunan Özge Ertoz önceki akşam yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ertoz, Yalçın'la birlikte çekilmiş fotoğrafını "Sergenellam" notuyla yayınladı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımının altına 'Sergenellam' notunu düştü

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA KARDEŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen aylarda hayatını kaybetmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaşırken mücadele öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için "Başın sağ olsun Sergen Yalçın" pankartı açmıştı.

