Sergen Yalçın 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Yıldız Futbolcunun Bileti Kesildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Beşiktaş’ta peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı. Yaz transfer döneminde takımın başına geçen Sergen Yalçın neşteri vurdu. Kara Kartal’dan ilk ayrılacak isim belli oldu.

YÖNETİME RAPORU İLETTİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime rapor ileterek ara transfer döneminde takıma ek takviyelerde bulunmak istediğini dile getirdi. Stoper, orta saha ve sol bek için talepte bulunan Yalçın'ın, kadroda David Jurasek bulunmasına rağmen sol bek de istediği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ’TA AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Jurasek'in istediği tarzda sol bek olmadığını yönetime bildiren Sergen Yalçın, iki oyuncudan birisinin devre arasında gönderilmesini tavsiye etti. Haber detayında, 52 yaşındaki teknik adamın istediği sol bek tipini "Arthur Masuaku gibi olsun" sözleriyle tarif ettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan ayrılacak isim belli oldu!

Arayışlara başlayan siyah beyazlı yönetimin, Fransa Ligue 1'de forma giyen, savunmada sağlam, hücuma katkı veren oyuncular üzerinde durduğu ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi