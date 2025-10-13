Milli Takımda Deprem Üstüne Deprem! Montella Kararını Açıkladı: Artık Olmayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında Bulgaristan’a konuk olan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 6-1’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşma sonrasında milli takım kampından izinsiz ayrıldığı öne sürülen Berke Özer krizi patlak verdi.

Çıkan iddialara sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) oyuncunun “teknik ve idari ekibe” bilgi vermeden izinsiz bir şekilde kampı terk ettiğini açıkladı.

TFF’NİN AÇIKLAMASI SONRASI PAYLAŞIMDA BULUNDU

TFF’nin açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Berke Özer, ayrılışından teknik ve idari ekibin bilgisi olduğunu aktardı.

BERKE ÖZER’DEN SKANDAL KARAR

A Milli Takım kadro tercihlerinde torpillerin olduğunu belirten Berke Özer, Vincenzo Montella takımın başında olduğu sürece milli takıma katılmayacağını belirtti.

Vincenzo Montella olduğu sürece milli takıma gelmeyecek

BERKE ÖZER CEZA ALACAK MI, CEZASI NE OLACAK?

Milli takım kampını terk eden genç kalecinin "Milli müsabakaya katılmamak" maddesinden PFDK'ye sevk edilecek. Konuya ilişkin maddede "Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır" deniliyor.

