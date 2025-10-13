Milli Judocu Rabia Tekin, Balkan Şampiyonu Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Rabia Tekin, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 36 kiloda altın madalya kazandı. Türk Bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı tüm salona dinleten genç sporcu, hem kulübüne hem de Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, milli sporcunun elde ettiği Balkan Şampiyonluğu'ndan büyük mutluluk duyduklarını belirterek başarıda emeği geçenleri tebrik etti. Başkan Kanik, "Rabia'nın İstiklal Marşımızı dinletmesi, Türk Bayrağımızı göklerde dalgalandırması bizim için tarif edilemez bir gurur. Sporcumuzun disiplini, azmi ve örnek kişiliğiyle altyapılarımızdaki tüm çocuklarımıza ilham olduğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın öncülüğünde gençlerimizin önünü açmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

'ÇOK ÇALIŞTIM, ÇOK İNANDIM'

Balkan Şampiyonu Rabia Tekin ise hedeflerinin daha da büyüdüğünü söyleyerek "Geçen yıl bu turnuvada üçüncü olmuştum. O günden bu yana hedefim şampiyonluktu. Çok çalıştım, çok inandım ve bugün o anı yaşadım. Bu madalyayı aileme, antrenörlerime, arkadaşlarıma ve kulübüme armağan ediyorum. Şimdi hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA