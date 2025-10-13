Dünya Kupası'na Katılmayı Garantileyen Ülke Sayısı 21'e Çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkelerin arasına Gana da eklendi. Böyleye turnuvayı katılmayı garantileyen ülkelerin sayısı 21'e yükseldi.

Son Güncelleme:
Dünya Kupası'na Katılmayı Garantileyen Ülke Sayısı 21'e Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 FIFA Dünya Kupası için eleme maçları sürerken, dünyanın en önemli futbol turnuvasına katılmayı garantileyen ülkelerin sayısı arttı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 21'e yükseldi. Afrika Elemeleri'nde grubunu lider bitiren Gana, Dünya Kupası bileti aldı.

Gana'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Spor Yazarları Bulgaristan Galibiyetini Değerlendirdi: 'Birkaç Yıla Dünya Yıldızı Olacak'Spor Yazarları Bulgaristan Galibiyetini Değerlendirdi: 'Birkaç Yıla Dünya Yıldızı Olacak'Spor
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha GöndermeyizBulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha GöndermeyizSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Dünya kupası Gana
Son Güncelleme:
Milli Takımda Deprem Üstüne Deprem! Montella Kararını Açıkladı: Artık Olmayacak Milli Takımda Skandal! Kararını Açıkladı
Büyük Umutlarla Fenerbahçe’ye Gelmişti! Ve Sadettin Saran Kararını Kılıcını Çekti: Talisca İçin Karar Verildi Talisca İçin Beklenmedik Karar
44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor! MTV Ekranlara Veda Ediyor 44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor
Beşiktaş'ta 'Gençlerbirliği' Hazırlığı Tam Gaz! Beşiktaş'ta 'Gençlerbirliği' Hazırlığı Tam Gaz!
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak