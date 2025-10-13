Milli Para Halterciden Gümüş Madalya

Dünya Para Halter Şampiyonası’nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden Besra Duman, gümüş madalya kazandı.

Dünya Para Halter Şampiyonası’nda Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan isim oldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda podyuma çıkan Besra, 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Besra, 2021'den sonra bir kez daha dünya 2'ncisi oldu.


