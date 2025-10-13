Takımı Sırtlayan İsimdi! Okan Buruk Kahreden Haberi Verdi: O Maçları Kaçıracak

Milli arayı değerlendiren Galatasaray’da yaşanan sakatlık haberi gündeme bomba gibi düştü. Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo'nun en az 2 hafta daha forma giyemeyeceğini açıkladı. Yıldız isim son haftalardaki performansıyla dikkat çekerken, RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt maçlarını kaçırması bekleniyor.

Takımı Sırtlayan İsimdi! Okan Buruk Kahreden Haberi Verdi: O Maçları Kaçıracak
Süper Lig devi Galatasaray’da milli ara çalışmaları sürüyor. Son olarak sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, son durumla ilgili bilgileri Galatasaray’ın YouTube kanalında aktardı.

TAKIMDA SON DURUM NE?

Takımın sakatlık durumuyla ilgili bilgiler aktaran Okan Buruk, “Sakatlık problemleri ortaya çıkabiliyor birçok takımda. Çok şükür şu ana kadar bir tek Singo'nun sakatlığı oldu. Onun dışında çok önemli bir problemimiz yok.” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo’nun sağlık durumuyla ilgili konuşan Okan Hoca, “Singo'nun tedavisine başlandı, izin de yapmadı. Tedavisine devam etti. İyi bir profesyonel. Oyuncularda bu gerçekten takımına ve kulübüne adanmışlık çok önemli. Bir an önce sahaya dönmek için çalışmaları devam ediyor. Takip edeceğiz. Yener Hoca'nın düşünceleri doğrultusunda gün gün takip ediyoruz. En az 2 hafta daha olmayacak gibi görünüyor.” diyerek kötü haberi verdi.

Okan Buruk’un sakatlık açıklaması sonrası Singo’nun hangi maçlarda olmayacağı merak konusu oldu. Yıldız ismin RAMS Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçlarını aynı zamanda Göztepe maçını da kaçırması bekleniyor.

Galatasaray Okan Buruk
