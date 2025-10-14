Yapay Zeka, A Milli Takım'ın Kaderini Çizdi: Türkiye, Dünya Kupası'na Gidebilecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası yolculuğundaki akıbeti, futbolseverlerin en önemli gündem maddelerinden biriyken, konuya ilişkin dikkat çekici bir analiz de yapay zekadan geldi. Son teknoloji algoritmalarla yapılan tahminler, Türkiye'nin turnuvaya katılma şansının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Yapay zeka tarafından yapılan olasılık hesaplamalarına göre, A Milli Takım'ın grubundan doğrudan Dünya Kupası bileti alma ihtimali yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değerlendiriliyor. Bu oran, grup liderliği için zorlu bir mücadelenin altını çizerken, asıl umut verici senaryo play-off etabında ortaya çıkıyor.

Analize göre, Türkiye'nin grup mücadelesini play-off potasında tamamlama ve ardından bu turda başarılı olarak Dünya Kupası'na katılma ihtimali oldukça güçlü. Play-off seçeneği de denkleme dahil edildiğinde, Türkiye'nin dev turnuvada yer alma olasılığının yüzde 60 ila yüzde 70 bandına kadar yükseldiği belirtiliyor.

Bu tahminler, Milli Takım'ın önündeki kritik maçların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Futbol otoriteleri ve taraftarlar, yapay zekanın bu olumlu tahminlerinin sahaya yansımasını ve uzun bir aranın ardından Türkiye'yi yeniden Dünya Kupası sahnesinde görmeyi umut ediyor.