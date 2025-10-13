Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu’nun yeni adresi merak konusu oldu. Adı Eyüpspor’la anılan Belözoğlu’nun yeni takımı belli oldu. Ve yılın imzasını atıyor. Herkesi ters köşeye yatırdı. İşte Emre Belözoğlu'nun yeni adresi…

Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Efsane ismi İtalya yolcusu, herkesi ters köşeye yatırdı.

İSMİ EYÜPSPOR’LA ANILIYORDU

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirmiş ancak yapılan görüşmelerin sonucunda anlaşma sağlanamamıştı. Beklenen transfer haberi ise sonunda geldi.

Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu - Resim : 1

HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI! EMRE BELÖZOĞLU İTALYA YOLCUSU

İtalya'dan Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 45 yaşındaki teknik adam, İtalya'dan ismi açıklanmayan bir takımla görüşmelere başladı. nlaşma sağlanması durumunda futbolculuk kariyerinde İtalya'da forma giyen Emre Belözoğlu'nun bu kez hoca olarak ülkeye geri döneceği dile getirildi.

Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu - Resim : 2
Herkesi ters köşeye yatırdı! İtalya yolcusu

Teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde kariyerinde ilk kez Türkiye dışında teknik direktörlük görevi yapacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe Peşindeydi! Sergen Yalçın 20 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu OlsunGalatasaray ve Fenerbahçe Peşindeydi! Sergen Yalçın 20 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu OlsunSpor
Takımı Sırtlayan İsimdi! Okan Buruk Kahreden Haberi Verdi: O Maçları KaçıracakTakımı Sırtlayan İsimdi! Okan Buruk Kahreden Haberi Verdi: O Maçları KaçıracakSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Emre Belözoğlu transfer
Son Güncelleme:
Milli Takımda Deprem Üstüne Deprem! Montella Kararını Açıkladı: Artık Olmayacak Milli Takımda Skandal! Kararını Açıkladı
Galatasaray ve Fenerbahçe Peşindeydi! Sergen Yalçın 20 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Beşiktaş Turnayı Gözünden Vurdu! Hayırlı Olsun
Sergen Yalçın 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Yıldız Futbolcunun Bileti Kesildi 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Flaş Ayrılık
Milli Para Halterciden Gümüş Madalya Milli Para Halterciden Gümüş Madalya
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak