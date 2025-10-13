Ve Yılın İmzasını Atıyor! Herkesi Ters Köşeye Yatırdı: Emre Belözoğlu İtalya Yolcusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalyaspor’dan ayrılan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Efsane ismi İtalya yolcusu, herkesi ters köşeye yatırdı.

İSMİ EYÜPSPOR’LA ANILIYORDU

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirmiş ancak yapılan görüşmelerin sonucunda anlaşma sağlanamamıştı. Beklenen transfer haberi ise sonunda geldi.

HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI! EMRE BELÖZOĞLU İTALYA YOLCUSU

İtalya'dan Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 45 yaşındaki teknik adam, İtalya'dan ismi açıklanmayan bir takımla görüşmelere başladı. nlaşma sağlanması durumunda futbolculuk kariyerinde İtalya'da forma giyen Emre Belözoğlu'nun bu kez hoca olarak ülkeye geri döneceği dile getirildi.

Herkesi ters köşeye yatırdı! İtalya yolcusu

Teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde kariyerinde ilk kez Türkiye dışında teknik direktörlük görevi yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi