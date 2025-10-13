Montella’dan Flaş Berke Özer Açıklaması!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında kampı izinsiz terk ettiği açıklanan kaleci Berke Özer hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, “Kimseye haber vermeden çıkıp gitmek olmaması gereken şeyler. Bunu yapıyorsanız da maalesef sonuçları oluyor” dedi. Montella, Berke’nin davranışını 'milli takımın aile ortamına zarar veren bir tutum' olarak değerlendirirerek, "Burada ülkemizin onurunu temsil ediyoruz, kimsenin oynama garantisi yok. Sorumluluk hepimizin omzunda" ifadelerini kullandı.

ABD KAPMI HATIRLATMASI

Berke’nin ABD kampında forma şansı bulduğunu hatırlatan Montella, “Eğer seçimlerimiz futbolcuların takımlarına göre olsaydı Berke o kampta oynayamazdı. Bu benim için hayal kırıklığı” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Mert Günok yıllarca sabırla bekledi, bugün profesyonelce takımı destekliyor. Berke’den de bunu beklerdim" dedi.

Kaynak: AA