Gürcistan Maçı Öncesi A Milli Takım'da Skandal! Berke Özer Kampı Apar Topar Terk Etti: Sebebi İse Ayrılmasından Daha Bomba

A Milli Takım'ımız Bulgaristan karşılaşması sonrası Gürcistan maçının hazırlıklarına başladı. Kritik mücadele öncesi milli futbolcumuz Berke Özer'in kamptan izinsiz ayrılması ise spor camiasını şaşkına çevirdi. Montella sinir küpüne döndü. TFF'den ilk resmi açıklama geldi. İşte Berke Özer'in A Milli Takım kampından ayrılma nedeni...

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'da forma giyen kaleci Berke Özer'in dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kamptan izinsiz olarak ayrıldığını açıkladı.

A MİLLİ TAKIM'DA SKANDAL! TFF RESMEN DUYURDU

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda bu kritik karşılaşma öncesi skandal bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, kaleci Berke Özer'in Bulgaristan maçının kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek izinsiz şekilde milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

'BU DAVRANIŞI KABUL EDİLEMEZ'

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."

