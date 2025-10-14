Fenerbahçe Transferde Gözünü Kararttı! Tedesco 55 Milyon Euroluk Dünya Starına İmzayı Attırıyor: 173 Gol 25 Asist…

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Hücum hattına ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertli ekipte istenilen star belli oldu. Domenico Tedesco'nun takıma istediği lider futbolcu açıklandı. Kanarya 55 milyon euroluk dünya starını getiriyor. Taraftarlar havalimanına akın edecek. 173 gol 25 asist! İşte sürpriz transferin detayları…

Süper Lig devi Fenerbahçe’de milli ara dönemi için takımla kadro analizi yapılmaya devam ediliyor. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun talimatları doğrultusunda takıma ek takviyede bulunmak isteyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Başkan Sadettin Saran 55 milyon euroluk dünya starına imzayı attırıyor. Taraftarlar havalimanına akın edecek.

FENERBAHÇE 55 MİLYON EUROLUK DÜNYA STARINA İMZAYI ATTIRIYOR

Fenerbahçe’nin Brezilya'nın Corinthians takımında forma giyen Hollandalı Memphis Depay’ı transfer listesine aldığı kaydedildi. Brezilyalı gazeteci Cosme Rimoli, ülkesinde katıldığı televizyon programında canlı yayında Fenerbahçe'nin, Corinthians'ın yıldızı Memphis Depay'ı transfer etmek istediğini açıkladı.

RESMEN AÇIKLADILAR! 173 GOL 25 ASİST…

Fenerbahçe’nin Depay ile yakından ilgilendiğini aktaran Rimoli, "Depay'ya Fenerbahçe ilgileniyor. Çünkü teknik direktör Domenico Tedesco takımına bir lider istiyor. Bonservis fiyatı 10 milyon euro. Transfer dönemi ocak ayında başlayacak. Memphis Depay isterse ayrılabilir. Ayrılmayı da istiyor. Gitmek istemi halinde onu tutmanın yolu yok." dedi.

Hollandalı yıldız Depay'ın yıldızı PSV Eindhoven'da başladı. Sırasıyla Lyon, Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid takımlarında oynadı. 2024 yılında da Brezilya ekibine transfer olmuştu. Kulüp kariyerinde 488 maçta 173 gol atan Depay, Hollanda Milli Takımı'nda da 106 maçta fileleri 54 kez havalandırdı. Toplamda ise 25 asist performansı sergiledi.

