Resmen Açıkladılar: Süper Lig Ekibinden Ücretsiz Bilet Tarifesi! O Kişiler Sezon Sonuna Kadar Para Ödemeyecek

SÜPER LİG EKİBİNDEN ÜCRETSİZ BİLET TARİFESİ! SEZON SONUNA KADAR PARA ÖDEMEYECEKLER

Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.