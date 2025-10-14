Resmen Açıkladılar: Süper Lig Ekibinden Ücretsiz Bilet Tarifesi! O Kişiler Sezon Sonuna Kadar Para Ödemeyecek
Süper Lig ekibi Samsunspor, taraftarlarına müjdeli haberi verdi. Kırmızılı-Beyazlılar kale arkası tribünlerinin kadın, öğrenci ve engelli taraftarlar için ücretsiz olacağını resmen duyurdu.
Kaynak: AA
Son günlerde Süper Lig ekiplerinin bilet fiyatları tepki çekmeye devam ederken Samsunspor’dan taraftarlarına müjdeli haber geldi.
Karadeniz ekibi yaptığı duyuruda, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli futbolseverler için ücretsiz olacağını açıkladı.
SÜPER LİG EKİBİNDEN ÜCRETSİZ BİLET TARİFESİ! SEZON SONUNA KADAR PARA ÖDEMEYECEKLER
Kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.
Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir." denildi.