Skriniar'a İtalyan Kancası! Fenerbahçeliler Karalar Bağlayacak

Fenerbahçe’ye geldiği günden beri gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Milan Skriniar ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’nin geçen sezon ara transfer döneminde kiraladığı, ardından bonservisini aldığı Milan Skriniar performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, La Gazzetta dello Sport bomba bir iddiayı manşetten verdi.

Juventus’un Milan Skriniar’ı gündemine aldığı kaydedilirken, İtalyan devinin en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Bremer’in yerine Skriniarı düşündüğü belirtildi. Haberde, "Ara transfer dönemi bugün başlasaydı Juventus'un odaklanacağı ilk isim Milan Skriniar olurdu" ifadelerine yer verildi.

