Sadettin Saran Bile Başa Çıkamamış! Fenerbahçe’de Hangi Yıldız İsimlerin Yumruk Yumruğa Kavga Ettiğini Açıkladı

Süper Lig devi Fenerbahçe’de kaos bitmek bilmiyor. Son olarak İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılırken konuyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE’DE NELER YAŞANIYOR?

Fenerbahçe’nin İrfan Can ve Cenk Tosun kararını değerlendiren Gazeteci Murat Özbostan, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe gibi şampiyonluk adayı bir takımda, milli ara gibi hassas bir dönemde iki tecrübeli (ve milli) oyuncuyu kadro dışı bırakmak, tuhaf bir karar! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile teknik direktör Tedesco, kulüpte "Sıfır tolerans" ve yenilenme politikası izliyor belli ki! İrfan Can Kahveci'nin mental dalgalanmaları ile Cenk Tosun'un takım huzurunu bozan tepkileri (Samsunspor maçında yelek fırlatma iddiası) bu kararı haklı kılabilir mi? Sanmıyorum. Başka bir şey varsa bunu Sayın Saran'a yarın sormak lazım.”

Fenerbahçe'de İrfan Can depremi

'YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER'

İrfan Can’ın bir futbolcuyla kavga ettiğini açıklayan Özbostan, “Samsun'daki olayda taraflar birbirleri ile yumruk yumruğa kavga ediyor. İddiaya göre İrfan arkadaşını dövüyor. Peki olayın diğer kahramanı Brown ne yaptı! Yanıt bulması gereken oldukça fazla soru var!

- Fenerbahçe'nin kadro dışı kararının, "Kimse vazgeçilmez değil" mesajını verdiği net! Ama bunu yaparken "Tüm suç bu iki adamda" deyip futbolcuları, taraftarın önüne atmak da doğru bir strateji mi?

- Kadro dışı bırakmak artık günümüz futbolunda gereksiz bir cezalandırma şekli. Kadroya almazsın, ocak ayında da satarsın. Bu kadar basit! Bak Beşiktaş şimdiden İrfan Can'ı istediğini dile getiriyor.” diyerek skandal bir iddiayı ortaya atmış oldu. Gözler ise Fenerbahçe’nin yönetim kuruluna çevrildi.

