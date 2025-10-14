Ve Yılın İmzası Atılıyor! Gol Makinesi Lewandowski Süper Lig’e Geliyor: Havalimanı Dolup Taşacak
Bayern Münih ve Barcelona gibi dev kulüplerde oynayan yıldız golcü Robert Lewandowski, ilerleyen yaşını göze alarak kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. İspanya’dan alma kararı alan 37 yaşındaki efsane golcü Süper Lig devine imzayı atıyor. Havalimanı taraftarla dolup taşacak. İşte Robert Lewandowski haberinin detayları…
Barcelona’nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Türkiye’ye gelme kararı aldı. Katalan ekibinden ayrılma kararı alan Lewandowski, Fenerbahçe’nin radarında. Sarı-lacivertli yönetim yıldız golcüyü ara transferde imza attırmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE’DEN LEWANDOWSKI HAMLESİ
Hücum hattı için Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'i gündemine alan Barcelona, tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski ile yolları ayırma kararı aldı. 37 yaşındaki golcü için ise Süper Lig devi devreye girdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve kurmayları, ara transfer döneminde takımın hücum hattını genişletmek için ayrılığı söz konusu olan Lewandowski’yi radarına aldı.
ARA TRANSFERDE İMZA ATMASI BEKLENİYOR! HAVALİMANI DOLUP TAŞACAK
Fenerbahçe yönetimi, Youssef En-Nesyri'nin satılması halinde oluşacak bütçeyi kullanarak Lewandowski transferini gerçekleştirmeyi planlıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Polonyalı yıldız da İstanbul macerasına sıcak bakıyor.
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Lewandowski, şu ana kadar Katalan ekibinde 9 maçta 4 gol kaydetti. Ancak teknik direktör Xavi Hernandez'in, yeni sezonda daha genç bir kadro planlaması yapması, Polonyalı futbolcunun ayrılığını kaçınılmaz hale getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi