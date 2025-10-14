Galatasaray Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Okan Buruk 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: 159 Maçta 40 Gol 42 Asist…

Galatasaray’da transfer sezonu için çalışmalar hızlandırıldı. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Ermeni yıldızı gündemine aldı. Cimbom, 2000’li yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. 159 maçta 40 gol 42 asistlik performans sergileyen genç yetenek, şimdiden taraftarları heyecanlandırmış durumda. İşte sürpriz transferin detayları…

Süper Lig devi Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ermeni yıldızı radarına aldı. 25 yaşındaki yıldız için Okan Buruk talimatı verdi. Krasnodar forması altında harika bir sezon geçiren Eduard Spertsyan, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

GALATASARAY’DAN ORTA SAHAYA ERMENİSTANLI YILDIZ

Orta sahaya da takviye yapmayı düşünen sarıkırmızılılar, Rusya Ligi'nde fırtına gibi esen ve istatistikleri alt üst eden Eduard Spertsyan ile yakından ilgileniyor. Sezon sonunda Krasnodar ile sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu ,10 numara ve merkez orta sahada görev yapabiliyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR! 159 MAÇTA 40 GOL 42 ASİST

Geçen sezondan itibaren G.Saray'ın radarında bulunan Spertsyan, teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği bir isim olduğu ifade edildi. İhtiyaç halinde iki kanatta da görev yapabilen Eduard Spertsyan, top taşıma, kilit pas atma ve şutlarda oldukça uzman bir futbolcu. Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için kulübü ile sözleşme uzatmayan 25 yaşındaki oyuncu gelecek teklifleri değerlendireceğini ifade edildi.

159 MAÇTA 40 GOL 42 ASİST

Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve Ermenistan Milli Takımı'nın yıldızı olan Spertsyan için ocak ayında sarı-kırmızılılar Rus ekibine resmi teklifte bulunacak. Krasnodar alt yapısından yetişen ve kariyerinde başka bir kulüpte forma giymeyen Spertsyan oldukça yüksek bir skor yüzdesine sahip. Rus ekibinde 159 mücadeleye çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 49 gol ve 42 asiste imzasını attı. Bu sezon ise ligdeki 11 maçta 4 gol ve 10 asisti bulunuyor.

