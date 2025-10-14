Amedspor'dan 'Rojin' Adımı! Yeşil Sahalardan 'Adalet' Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, toplumsal bir yaraya parmak basarak anlamlı bir harekete imza atıyor. Diyarbakır ekibi, yarın oynayacağı kritik Hakkarigücü Spor karşılaşmasına, geçen yıl yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için adalet talebini taşıyan bir pankartla çıkacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim 2024'te cansız bedeni Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi'nde bulunmuştu.

Olayın üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen soruşturmada somut bir ilerleme kaydedilememesi ve ölüm nedeninin hala aydınlatılamamış olması, kamuoyunda ve ailesinde adalet arayışını canlı tutuyor.

'DAYANIŞMA BÜYÜDÜKÇE ADALET GÜÇLENİR'

Amedspor kulübü, bu sessizliğe dikkat çekmek ve Kabaiş ailesinin adalet talebine destek olmak amacıyla sahaya "Rojin İçin Adalet" pankartıyla çıkma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil; kalplerde, vicdanlarda, tribünlerde ve sahalarda da aranır. Yarın sahaya sadece galibiyet amacıyla değil, Rojin için adalet çağrısını yinelemek üzere çıkıyoruz. Bu mücadele; adalet arayan kadınların, sesini duyurmak isteyen gençlerin ve vicdan sahibi herkesin ortak mücadelesidir. Biz inanıyoruz ki; dayanışma büyüdükçe adalet de güçlenir. Tüm taraftarlarımızı; Rojin’in sesi, adaletin yankısı olmak üzere tribünlere davet ediyoruz."

