Bir Kent Alarma Geçti: Başkan Duyurdu, Bursa'nın 40 Günlük Su Kaldı

Bursa'nın 40 günlük suyu kaldı. Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 35 olarak ölçülürken, 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı kuruma noktasına geldi.

Ekim ayında doluluk oranı yüzde 2 olarak kaydedilen Nilüfer Barajı'nın dibindeki toprakta oluşan derin çatlaklar, dronla görüntülendi. Suyla dolu olması gereken Nilüfer Barajı'nda artık yürünebiliyor.

“BURSA’NIN 40-45 GÜNLÜK SUYU KALDI”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey yaşanan su krizi hakkında açıklamalarda bulundu.

Nilüfer Barajı'nın sıfır noktasında olduğuna ve 2 barajdan birinin kente artık su veremediğine dikkat çeken Bozbey, kentin 40-45 günlük suyunun kaldığını belirtti.

Tasarruf çağrısını yaptıklarını ve Bursalıların bu çağrıya kulak verdiğini ifade eden Bozbey, "Bursa'ya geçtiğimiz kış kar da yağmadı yağmur da. Düşen yağmur ancak bir miktar hem Doğancı Barajı'nı hem de Nilüfer Barajı’nı doldurdu, Nilüfer Barajı'mız maalesef sıfır noktasında. Artık bize, kente su veremez duruma geldi. Doğancı Barajı biraz daha iyi. Önümüzde 40, 45 günlük civarında bir suyumuz söz konusu. Bu anlamda Bursalılara en azından, 'Tasarruflu olun, suyu tasarruflu kullanın' diye mesajlar ulaştırmaya çalıştık. Bursalıların tamamına teşekkür ediyorum gerçekten. O mesajımız sonucunda, çok önemli bir tasarruf yapıldığını da görmenin mutluluğunu yaşadım. Onun için her birine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“HAZIRLIK YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Kar ve yağmur beklentisi olduğunu belirten Bozbey, gelecek yılları da düşünmek gerektiğini ifade ederek hazırlık yapmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Bozbey, açıklamalarının devamında, "Pazar günü bir kar beklentisi var. Bu arada yağmur durumu söz konusu. İnanıyorum ki bu süreci bu şekilde atlatacağız ancak bu yetmez. Önümüzdeki yıllarda da aynı sorunların yaşanabileceğini düşünerek, ona göre hazırlık yapmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda farklı göletler, farklı alanlardaki suların temini ya da bunun yanında, farklı metotlarla yine teknolojiyi tekniği de kullanarak, dünya nasıl bu sorunu çözme noktasında mücadele veriyorsa, biz de o noktalarda hareket ederek, Bursalıların susuz kalmasının önüne geçeceğiz. Bunu sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA