Daltonlar ve Çirkinler'e Dabe! 6 İlde Dev Operasyon

Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 'Çirkinler', 'Daltonlar' ve İzmir Çetesi olarak bilinen suç örgütlerine darbe vuruldu. Aralarında elebaşlarının da bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonlar, Ankara, Sakarya, İstanbul, İzmir ve Gaziantep’e de uzandı. Yapılan çalışmalarda, 'Çirkinler' adlı suç örgütünün elebaşı Zuhat Altunç’un, Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin kundaklanması olayını organize ettiği tespit edildi. Olayla bağlantılı 3 kişi tutuklandı.

BİR DARBE DE DALTONLAR'A

Bir diğer soruşturmada, 'Daltonlar' adlı suç örgütü üyelerinin, müşteki B.S.’yi tehdit ederek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı belirlendi. Bu kapsamda 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, Nilüfer ilçesindeki silahlı saldırının Nurettin Yıldız liderliğindeki İzmir merkezli bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi ve 6 zanlı daha tutuklandı. Ayrıca, Gemlik’te yapılan ayrı bir operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı. Yetkililer, operasyonların örgütlü suç yapılarının çökertilmesine yönelik kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

Daltonlar suç örgütü
