İstanbul'da Yine Motosikletli Saldırı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar

Ataşehir’de motosikletli 2 kişi, cadde üzerindeki bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Rastgele açılan ateşte iki kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yine Motosikletli Saldırı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da son zamanlarda iş yerlerine motosikletle düzenlenen saldırılara bir yenisi eklendi. Ataşehir’de motosikletli 2 saldırgan, İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi’nde bulunan bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Galeriye giren saldırganın rastgele ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Saldırgan, ateş ettikten sonra dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için ekipler bölgede çalışma başlatırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'nitelikli yağma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından soruşturma açtı.

Denizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 YaralıDenizli'de Kardeşlere Silahlı Saldırı! 1 Ölü, 1 YaralıGüncel

Serdar Öktem Cinayetinde Flaş Gelişme: Otopsi Tamamlandı, Görüntüler Ortaya ÇıktıSerdar Öktem Cinayetinde Flaş Gelişme: Otopsi Tamamlandı, Görüntüler Ortaya ÇıktıGüncel

İstanbul'da Kuyumcuya Silahlı Saldırıİstanbul'da Kuyumcuya Silahlı SaldırıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
İstanbul'da 12 Saatlik Su Kesintisi! İşte Etkilenecek Mahalleler İstanbul'da 12 Saatlik Su Kesintisi! İşte Etkilenecek Mahalleler
Fenerbahçe’de Fırtına Kopacak! İrfan Can’ın Okan Buruk’un Yanına Gidip Ne Söylediği Ortaya Çıktı: Arkasından Küfür Etti Fırtına Kopacak! Arkasından Küfür Etti
Sadettin Saran Operasyon Düğmesine Bastı! Fenerbahçe’den Gönderilecek Olan Üçüncü İsim Belli Oldu Takımdan Göndereceği Üçüncü Kişi Belli Oldu
'Depremzedeler Çadırlarda Kalıyor' İddiasına Jet Yanıt: 'Hiçbir Vatandaşımız...' Depremzedeler Çadırlarda Kalıyor' İddiasına Jet Yanıt!
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 12 Saatlik Su Kesintisi! İşte Etkilenecek Mahalleler İstanbul'da 12 Saatlik Su Kesintisi! İşte Etkilenecek Mahalleler
'Depremzedeler Çadırlarda Kalıyor' İddiasına Jet Yanıt: 'Hiçbir Vatandaşımız...' Depremzedeler Çadırlarda Kalıyor' İddiasına Jet Yanıt!
İstanbul'da Yine Motosikletli Saldırı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar Yine Motosikletli Saldırı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar
Barış Zirvesine Katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurda Döndü
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı