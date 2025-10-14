İstanbul'da Yine Motosikletli Saldırı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da son zamanlarda iş yerlerine motosikletle düzenlenen saldırılara bir yenisi eklendi. Ataşehir’de motosikletli 2 saldırgan, İçerenköy Mahallesi Huzur Hoca Caddesi’nde bulunan bir oto galeriye silahlı saldırı düzenledi. Galeriye giren saldırganın rastgele ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

Saldırgan, ateş ettikten sonra dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için ekipler bölgede çalışma başlatırken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'nitelikli yağma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından soruşturma açtı.

Kaynak: AA