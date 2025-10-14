İstanbul'da 12 Saatlik Su Kesintisi! İşte Etkilenecek Mahalleler

İSKİ, Küçükçekmece’de yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 6 mahallede 12 saat boyunca su kesintisi yapılacak. İSKİ, etkilenecek mahalleleri sıraladı.

İstanbul'da 12 Saatlik Su Kesintisi! İşte Etkilenecek Mahalleler
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçükçekmece ilçesinde yapılacak iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle 6 mahallede 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İSKİ’den yapılan açıklamada, Halkalı Terfi Merkezi’ndeki altyapı çalışmalarının 14 Ekim Salı günü saat 10.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu süre zarfında Atakent, Tevfikbey, İnönü, Söğütlüçeşme, Halkalı Merkez ve İstasyon Mahalleleri’ne su verilemeyecek. İSKİ, kesintiden etkilenecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri önceden almalarını istedi.

