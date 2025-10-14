'Depremzedeler Çadırlarda Kalıyor' İddiasına Jet Yanıt!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada yayılan “Hatay’da hala çadırlarda kalan depremzedeler var” iddialarına ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların 'kamuoyunu yanıltmayı ve afetzedelerin hassasiyetini istismar etmeyi amaçlayan içerikler' olduğunu belirtti.

84 BİN KONUTUN KURALARI ÇEKİLDİ

Açıklamada, Hatay’da 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yerinin kuralarının çekildiği, vatandaşların kalıcı konutlara geçiş sürecinin devam ettiği vurgulandı. DMM, "Saha gerçekleriyle bağdaşmayan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleriyle vatandaşları resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmeye çağırdı.

Kaynak: Haber Merkezi