Restoranlarda Taksimetre Dönemi mi Başlıyor? DMM Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde tartışılan "Restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiayı yalanlayan DMM, Ticaret Bakanlığı’nın restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulamasının bulunmadığını vurguladı.

MADDE HATIRLATILDI

Açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 'Fiyat Etiketi' başlıklı 54. maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde bu yönde bir hüküm yer almadığı hatırlatıldı. DMM, vatandaşların bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini ve doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerini istedi.

Kaynak: Haber Merkezi