İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü

İzmir’in Bornova ilçesinde 70 yaşındaki R.T., evde uyuyan kanser hastası eşi İzadiye Teker’i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından R.T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak cinayeti itiraf etti.

İzmir’de Vahşet! Kanser Hastası Eşini Uykusunda Öldürdü
İzmir’in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Rafetpaşa Mahallesi 5173. Sokak’ta ikamet eden R.T. (70), evde uyuyan olan kanser hastası eşi İzadiye Teker’i (69) tabancayla vurarak öldürdü. R.T., olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini silahla vurduğunu itiraf etti. İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, R.T.’yi evde gözaltına aldı. İzadiye Teker’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir
