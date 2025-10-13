Muğla'da Korku Dolu Anlar: Yassıada Açıklarında Tekne Alev Alev Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Göcek ile Fethiye arasındaki Yassıada yakınlarında seyir halinde olan bir gulet teknede saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek teknenin tamamını sardı. Çevredeki diğer teknelerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Caption

Ekipler, alev topuna dönen gulet tekneye denizden müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni ve teknede personel olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA