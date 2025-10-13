Muğla'da Korku Dolu Anlar: Yassıada Açıklarında Tekne Alev Alev Yandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yassıada açıklarında bulunan bir gulet teknede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede tüm tekneyi sararken, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri alevlere denizden müdahale ediyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Göcek ile Fethiye arasındaki Yassıada yakınlarında seyir halinde olan bir gulet teknede saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek teknenin tamamını sardı. Çevredeki diğer teknelerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alev topuna dönen gulet tekneye denizden müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni ve teknede personel olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
