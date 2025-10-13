Dünyanın Takip Ettiği Konuşmaya Damga Vurdular: Trump’ı Protesto Eden Vekillerin Kimliği Ortaya Çıktı

İsrail Parlamentosu’nda konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump, protesto edildi. Salondan apar topar dışarı çıkarılan vekillerden birinin, Filistin kökenli İsrailli siyasetçi Eymen Avde olduğu ortaya çıktı. Avde, daha önce Netanyahu’ya “Seri katilsin” dediği için kürsüden uzaklaştırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın bugün gerçekleştirdiği İsrail ziyareti, Knesset’te (İsrail Parlamentosu) yaşanan beklenmedik gelişmelerle dünya gündeminin merkezine oturdu. Ziyaretin en dikkat çok konuşulan anlarından biri, Trump’ın meclis kürsüsündeki konuşması sırasında yaşanan protesto oldu.

KNESSET’TE ‘FİLİSTİN’İ TANI’ PANKARTI GERİLİM YARATTI

Trump kürsüde konuşmasını sürdürürken bazı milletvekilleri bir anda sloganlar atmaya başladı ve ellerinde "Filistin'i tanı" yazılı pankartlar açtı. Bu ani protesto, Knesset salonunda kısa sürede gerilimin tırmanmasına yol açtı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle birlikte iki milletvekili hızla meclis dışına çıkarıldı.

Dünyanın Takip Ettiği Konuşmaya Damga Vurdular: Trump’ı Protesto Eden Vekillerin Kimliği Ortaya Çıktı - Resim : 1
Trump konuşurken "Filistin'i tanıyın" pankartı açtılar

TRUMP: ETKİLEYİCİYDİ

Protesto sonrası basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, yaşananlar hakkında kısa bir değerlendirme yaptı. Trump protestoyu, “Etkileyiciydi” sözleriyle değerlendirdi.

PROTESTOCULAR KİMDİ?

Protestoyu gerçekleştiren isimlerin kimliği ise kısa sürede ortaya çıktı. Slogan atan ve pankart açan milletvekillerinin, İsrail’in aşırı sol çizgideki Knesset üyesi Ofer Cassif ile Filistin asıllı sol görüşlü Eymen Avde olduğu belirtildi.

Dünyanın Takip Ettiği Konuşmaya Damga Vurdular: Trump’ı Protesto Eden Vekillerin Kimliği Ortaya Çıktı - Resim : 2
Eymen Avde, Binyamin Netanyahu hakkında “seri katil” ifadesini kullanmıştı

AVDE DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Ajansların aktardığına göre, Eymen Avde daha önce de Knesset’te yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekmişti.

Geçmişte yaptığı bir konuşmada İsrail’in Gazze’deki sivil kayıplara neden olan saldırılarını eleştiren Avde, dönemin Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında “seri katil” ifadesini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine meclis oturumunda konuşması yarıda kesilmiş, kürsüden zorla uzaklaştırılmıştı.

