Sarı-Lacivert Balonlar 3 Yaşındaki Tamer Talha İçin Havalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kanseri yenerek sağlığına kavuşan 3 buçuk yaşındaki Tamer Talha Oğuz için düzenlenen etkinlikle Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli balonları gökyüzüne bıraktı.

14 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi gören Tamer Talha kanseri yendi.

İskenderun Fenerbahçeliler Derneği tarafından İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü’nde organize edilen etkinlikte, minik Tamer Talha ve ailesine moral verildi. Programa çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, ilçe protokolü ve sevenleri katıldı. Yaklaşık 14 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi gören Tamer Talha’nın hastalığı yenmesi, ailesi ve sevenleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Etkinlikte küçük taraftara çeşitli hediyeler verilirken, Fenerbahçe’nin renkleri olan sarı ve lacivert balonlar umut dilekleriyle gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik, taraftarların "Tamer Talha için umut dolu gökyüzü" mesajıyla sona erdi.

3 buçuk yaşındaki Tamer Talha ve babası Oğulcan Oğuz

Organizasyonun ardından duygularını dile getiren minik Tamer Talha’nın babası Oğulcan Oğuz ise "4. derece beyin kanseri teşhisi konulan Tamer Talha’nın bugün bu şekilde aramızda olması bizim için büyük bir şans. Bu güzel etkinlikte bize moral veren, yanımızda olan tüm Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyoruz. Her balonun içinde bir umut vardı. Bu hastalıkla savaşan tüm çocuklara örnek olmak istiyoruz. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA