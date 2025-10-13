Muğla Açıklarında Sürüklenen Tekne İçin Seferber Oldular

Muğla Akçalı Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu 17 metrelik tekne, hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Bodrum’a getirildi.

Muğla Akçalı Adası açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 17 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, motor arızası yaşayınca açık denizde sürüklenmeye başladı. Teknedeki 2 kişi durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ‘KIYEM-6’ hızlı tahlisiye botu, tekneyi yedekleyerek Bodrum Belediye Marina’ya güvenli şekilde yanaştırdı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla Tekne
