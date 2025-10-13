Melisa ve Ağabeyi Umutcan’ı Vahşice Katletmişti! Sivas’taki Korkunç Cinayette Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Mayıs’ta Sivas’ta 12’inci kattaki dairede yaşayan 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki kız kardeşi Melisa Şimşek, anneleri tarafından elleri plastik kelepçe ile bağlanmış ve boğazları kesilmiş halde ölü bulunmuştu.

Katledilen 16 yaşındaki Melisa Şimşek

Kamera incelemeleri sonrasında katliamı gerçekleştiren kişinin Ankara'da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirlenmişti.

Sönmez'in çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia edilmişti. Sönmez Ankara’da gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

Kardeşleri katleden Hüseyin Sönmez

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı 'Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme', Umutcan Şimşek'e karşı da 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sözmez’in 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından da cezalandırılması ve iyi hal indiriminden yararlanmaması talep edildi.

Cinayet için Ankara'dan Sivas'a gitmiş

MAHKEME ÜST SINIRDAN CEZA VERDİ

Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Sönmez’i Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca sanığa 'Gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', anne Ayşegül Şimşek'e karşı 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme' ve kamuya karşı da '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından toplamda 17,5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezaları üst sınırdan verirken, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

“HANGİ İNSAN BUNU YAPAR?”

Duruşmada söz alan çocukların annesi Ayşegül Şimşek, "Ben bir anneyim, asılmasını istiyorum. Halen suçunu inkar ediyor. Hangi insan bunu yapar. Orada utanmadan oturuyor. 2 çocuğu öldürmek için ne istiyordu. Paraysa isteseydi, evse aldı zaten. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

PİŞKİN SAVUNMA

Hüseyin Sönmez mahkemede kendini "Şimşek ailesi çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi Uğur Şimşek'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan Uğur Şimşek'tir, Şimşek ailesinin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum" diyerek savundu.

