Tefeci Operasyonunda 5 Tutuklama

Muğla merkezli üç ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ekim’de Muğla, Antalya ve Batman’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA