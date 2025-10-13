Yatak Odası Depo Gibi! 103 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Atakum ilçesinde polis ekipleri, uzun süredir takip ettikleri bir adrese operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında gelen ihbar üzerine haftalar süren takip sonucu şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

103 BİN 308 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese yapılan baskında, M.S. (24), T.Ş. (28), G.Ç. (28), Y.Ş. (33) ve A.Ç. (63) isimli 5 şüpheli yakalandı. Evin yatak odasında istiflenmiş halde 103 bin 308 adet uyuşturucu hap ve ayrıca 1,53 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

