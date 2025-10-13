İkiye Bölünen Otomobil Üniversiteli Gamze'ye Mezar Oldu, Sürücünün Durumu ise Kritik

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi’nde dün saat 16.30 sularında meydana gelen trafik kazasında, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi Gamze Arıcı hayatını kaybetti.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrıldı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Otomobil çarpışmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU KRİTİK

Kazada hayatını kaybeden kişinin üniversite öğrencisi Gamze Arıcı olduğu belirlenirken, ikiye ayrılan aracın sürücüsü Ekin K.’nın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA